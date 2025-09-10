Una adolescente mató de una puñalada a su vecina, una joven de 26 años: revelaron nuevos detalles del crimen

Una brutal pelea entre dos familias del barrio Llamarada, en el noreste de Concordia, derivó en un homicidio que conmocionó a la ciudad. El hecho ocurrió este martes alrededor de las 17, en calle Lieberman, cuando se desató una gresca en la vía pública que involucró a varios integrantes de las familias Priette y Sampietro.

En medio de la confrontación, donde se utilizaron palos y cuchillos, una adolescente de 14 años identificada como A.E.P. atacó a su vecina Jesica Noemí Bravo, de 26 años, con un arma blanca. La puñalada en el pecho resultó mortal al perforar el corazón de la joven, que fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los intentos por reanimarla.

La sospechosa fue trasladada al COPNAF

El jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó a Elonce que “la autora del hecho, de 14 años, está a disposición del COPNAF en una residencia de Concordia”. El funcionario señaló que los operativos policiales se extendieron durante la madrugada del miércoles y que se dispuso una guardia permanente en la zona para evitar nuevos incidentes.

Adolescente mató de una puñalada a su vecina

Rosatelli también precisó que, por disposición de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, “se trasladó a sede policial a un total de nueve personas, todas mujeres. De ellas, seis eran mayores de edad —ninguna superaba los 30 años— y tres menores. Entre estas últimas se encontraba la principal sospechosa de haber efectuado el ataque”.

Un enfrentamiento breve pero letal

Las imágenes registradas por vecinos y cámaras de seguridad mostraron que la pelea duró apenas unos segundos, aunque tuvo consecuencias irreversibles. “ Se trata de familias que viven a escasos metros de distancia, lo que hace que el contacto sea permanente y el cruce inevitable ”, explicó Rosatelli.

El comisario relató que el enfrentamiento comenzó con insultos y golpes de puño cerca de las 15.30, y que dos horas más tarde volvió a estallar con mayor violencia. “Ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía”, añadió.

Antecedentes de conflictos entre vecinos

Según los informes policiales, la relación entre las familias Priette y Sampietro arrastraba conflictos previos y denuncias cruzadas. “Estamos teniendo muchos de estos conflictos, todos intrafamiliares o entre vecinos, que en algunos casos terminan en insultos o golpes, y en otros, como este, con hechos de mayor gravedad”, reconoció el jefe departamental.

El oficial destacó que, al momento de los allanamientos, algunos menores de corta edad que se encontraban en las viviendas fueron entregados a familiares. “Montamos un operativo sin inconvenientes, pero debimos garantizar la permanencia policial en el lugar para resguardar la seguridad”, sostuvo. (Elonce)