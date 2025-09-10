La imagen de Milei sufrió una brusca caída en el electorado entrerriano

Así lo dimensionan sondeos de opinión realizados recientemente por una de las consultoras de mayor prestigio y trayectoria a nivel provincial.
Tras el cimbronazo que significó el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el consultor Jorge Majluf, titular del Grupo Mercado, dio información actualizada de cara a las elecciones legislativas de octubre.
En caída
En diálogo con Diario Río Uruguay, Majluf comentó que los audios filtrados hicieron mella en el capital simbólico del gobierno nacional, sobre todo en la imagen del presidente Javier Milei. «Fue un hecho absolutamente determinante, fue potenciador de la situación económica que se venía manifestando en forma negativa desde fin de julio o principio de agosto pero las encuestas estaban hechas posteriormente a eso y el caso Spagnuolo está en la agenda hace tres semanas aproximadamente».
En efecto, según el profesional, «la esencia o la cuestión medular del resultado tiene que ver con el malestar económico, el malestar en general, particularmente como el punto de arranque, ya que desde hace un tiempo que la gente la percibe, la siente negativa y angustiante en algunos casos; cosa que se ha ido agudizando a lo largo del tiempo y esa luz al final del túnel que mucha gente veía meses atrás, ahora la ve más difusa o no la ve».
Disparadores
Después, diferenció el consultor, «como las fotos de Olivos en pandemia, existen estos escándalos, que son puntuales, tan disruptivos y marcan un quiebre o una aceleración de una tendencia».
El titular del Grupo Mercados afirmó que en Entre Ríos «nosotros tenemos mediciones de ciudades independientes, algunas chicas, algunas grandes, que más o menos con bastante precisión te dan para dónde va o para dónde fue el humor social; y magnificar o cuantificar qué daño le ha hecho a la imagen del presidente y a la gestión nacional en general».
En ese contexto, informó que tras el escándalo «el daño es claro y significativo, estamos hablando de una pérdida de imagen de Milei, de 10 puntos; un poquito más incluso».
Majluf destacó sin embargo que esa pérdida «no es lo mismo que decir intención de voto», si no que se trata de «que el presidente perdió en cuanto a su valoración a la percepción de su gestión de gobierno o de su imagen personal».
Es la economía, estúpido
De todas maneras, el profesional insistió que el escándalo «es un multiplicador de un producto y ese producto es la economía», ya que si «si eso funciona, los hechos de corrupción, los modales, los insultos, todo eso molesta pero la ecuación en la mente de la mayoría de los lectores seguirá siendo positiva».
Ahora, «si la economía no funciona, no hay crecimiento económico, no hay bienestar, todos esos mismos factores se multiplican de una manera exponencial, por supuesto de forma negativa».