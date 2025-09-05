Un fuerte choque entre un auto y una moto dejó lesionados de gravedad

El siniestro ocurrió durante la noche de este jueves 4 de septiembre, en la ciudad de Concordia. A raíz del impacto, el conductor de la moto y sus acompañantes debieron ser trasladados de urgencia al nosocomio local.
Fuerte choque en Concordia. De acuerdo con lo que pudo saber Diario Río Uruguay, alrededor de las 21:30 de este jueves 4 de septiembre, personal de la Comisaría Segunda se presentó en calles Feliciano y Sgto. Cabral a raíz de un accidente de tránsito.
El siniestro se dio entre un auto Volkswagen Surán, que era conducido por un hombre de 52 años, y una moto Zanella ZB, conducida por un hombre de 24 años, acompañado por una mujer de 22 y un menor de 4 años de edad.
Por causas que se tratan de establecer, el impacto se dio cuando el auto circulaba en sentido sur-norte por calle Feliciano y, al llegar a la intersección con calle Sgto. Cabral, intentó doblar hacia la izquierda. Fue entonces cuando chocó de frente con la moto, que circulaba de norte a sur.
Lesionados
A raíz del fuerte impacto, el conductor de la moto y sus acompañantes debieron ser trasladados de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat.
Desde el nosocomio informaron que el hombre y la mujer presentan TEC, escoriaciones simples en rostro y politraumatismos con fractura de fémur izquierdo. El menor, por otro lado, presenta TEC y politraumatismos con fractura de fémur izquierdo.
Al respecto, el fiscal Martín Núñez dispuso la intervención de la Policía Científica, el médico policial y ordenó extracción de sangre a ambas partes. DRU