VIDEO: Bomberos Voluntarios le salvaron la vida a un bebé que respiraba con dificultades

La labor de Bomberos Voluntarios de Gualeguay fue clave para que un bebé recién nacido que presentaba dificultades para respirar finalmente pudiera recomponerse.

Todo sucedió este viernes, cerca de las 17, cuando los padres del menor llegaron hasta el cuartel desesperados porque el pequeño presentaba problemas para incorporar oxígeno. Rápidamente, los brigadistas realizaron las maniobras necesarias para desobstruir las vías aéres, lográndolo de manera parcial.

Por la urgencia del caso, los bomberos llevaron de inmediato al niño al Hospital San Antonio, donde fue recibido por Personal de la Guardia que ya estaba al tanto de lo sucedido. El equipo médico finalmente logró estabilizar al bebé y hacer que respire con normalidad.

“Agradecemos la labor coordinada con el personal del Hospital San Antonio y destacamos la rápida intervención de nuestros efectivos, que pudo marcar la diferencia en una situación crítica”, indicaron desde el cuartel gualeyo.

