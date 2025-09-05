Ruta 18: Chocaron con un caballo y el conductor terminó atrapado dentro del vehículo

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, sobre la Ruta 18. Un hombre quedó atrapado dentro de un vehículo luego de chocar con un caballo.
De acuerdo con lo que pudo saber Diario Río Uruguay, alrededor de las 4:30 de este viernes 5 de septiembre, personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador se presentó a la altura del kilómetro 209 de la Ruta 18 por un accidente de tránsito.
En el lugar se pudo observar un Renault 9 con una persona atrapada dentro de su habitáculo a un lado de la banquina y, del otro lado, a un caballo sin vida que no contaba con marca de propiedad estampada a fuego.
El hombre, de 35 años y oriundo de la ciudad de San Salvador, se encontraba consciente al momento de la llegada de los agentes. Debido a esto, se dio intervención al cuartel local de Bomberos Voluntarios, quienes lo retiraron del interior del vehículo. Luego se lo trasladó en ambulancia hasta el nosocomio local, donde quedó en observación.
Desde la UFI local ordenaron actuaciones de rigor y dieron lugar a la intervención del gabinete de Policía Científica y el médico policial. Este último determinó que las lesiones sufridas por el acompañante serían de carácter leve. En el lugar también intervino personal municipal para retirar al equino afectado.
DRU