Continúan las exportaciones desde el puerto de Concepción del Uruguay

Este viernes zarpó el ultramarino Daiwan Leader con casi 21.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto a granel. La operación realizada mostro muy buenos tiempos de carga pese a la lluvia y el frío de las últimas horas.

El buque ingresó el martes 2 de septiembre por la mañana, comenzó a cargar a las 14 de esa misma jornada, y en poco más de 60 horas se habían embarcado 20.800 toneladas con un ritmo sincronizado para la descarga de unos 700 camiones que circularon durante estos tres días por la zona portuaria.

La encargada de la logística para el transporte, la carga, y la exportación de este embarque fue la empresa Urcel Argentina.

El Daiwan Leader zarpó en las primeras horas de este viernes 5 de septiembre rumbo al puerto de Ibicuy, donde completará sus bodegas con unas 13.000 toneladas adicionales de madera.

El destino de este buque es el puerto de Kandla, en la India.

Comparte esto: Twitter

Facebook

