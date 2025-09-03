Concepción del Uruguay: Identificaron a supuestos falsos operarios de energía

Según pudo saber Génesis24, la Jefatura Departamental Uruguay informa que logró identificar a los ocupantes del utilitario que, según una alerta regional, se hacían pasar por operarios de una empresa de servicios.

Tras las investigaciones, se determinó que los individuos no estaban cometiendo ningún delito y que se dedicaban a realizar trabajos de forma privada.

LA INVESTIGACIÓN

Tras recibir un llamado telefónico de un vecino, personal policial local inició una investigación. El aviso mencionaba a dos hombres que se movilizaban en un Fiat Cubo rojo y se presentaban en domicilios como empleados de una supuesta empresa llamada «Economac», que trabajaba para ENERSA.

El personal policial logró dar con los ocupantes del vehículo, los identificó y verificó que estaban realizando trabajos de manera particular, sin relación alguna con la empresa de energía local. A pesar de la alerta de las localidades vecinas, en esta departamental no se registraron denuncias por estafa o delitos relacionados con estas personas.

MANTENIMIENTO DE LAS PRECAUCIONES

Aunque se descartó la comisión de un delito, la Jefatura Departamental de Policía Uruguay reitera a la comunidad la importancia de mantener las precauciones. Se recomienda a los vecinos no abrir la puerta a personas sospechosas o que no hayan sido convocadas previamente, y llamar de inmediato al 101 ante cualquier movimiento extraño en el barrio. La colaboración de los ciudadanos es fundamental para la prevención del delito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

