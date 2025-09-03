Volcó un camión en cruce de rutas entrerrianas: chofer reconoció que se durmió al volante

El siniestro ocurrió esta madrugada en Ruta Provincial 6, a unos 100 metros de la rotonda con la Ruta Nacional 127. El chofer, oriundo de Goya, Corrientes, debió ser hospitalizado con lesiones de consideración.
Despistó un camión de la empresa Andreani este miércoles alrededor de las 3.30 de la madrugada en jurisdicción de Sauce de Luna, departamento Federal.
El hecho se registró en Ruta Provincial 6, a unos 100 metros de la rotonda con la Ruta Nacional 127, en sentido hacia La Paz. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Scania R410 4×2, que era conducido por un hombre de 35 años, domiciliado en Goya, Corrientes.
El chofer manifestó a los efectivos que se había quedado dormido mientras conducía. De acuerdo al parte médico al que accedió Elonce, el camionero fue atendido en el hospital Justo José de Urquiza de Federal, donde se determinó que sufrió una fractura de clavícula.
El transporte había partido desde Buenos Aires y tenía como destino la ciudad de Goya, Corrientes.
En el lugar intervino personal de la Comisaría Sauce de Luna, dependiente de la Jefatura Departamental Federal. Elonce