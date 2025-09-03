Aumentos: EPRE actualizó tarifas eléctricas, aunque mantuvo subsidios para usuarios de bajos ingresos

Desde septiembre rige un nuevo cuadro tarifario en la provincia que traslada los incrementos nacionales, aunque se sostiene un descuento del 6% para hogares vulnerables y beneficios para entidades de bien público.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en Entre Ríos, con vigencia desde el 1 de septiembre, en línea con las actualizaciones dispuestas a nivel nacional por la Secretaría de Energía.

La medida, oficializada mediante la Resolución N° 151/25, responde al traslado de los aumentos en los costos mayoristas de la energía, a través de los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El ajuste se aplicará hasta el 31 de octubre de 2025.



A pesar de este incremento, el gobierno provincial dispuso la continuidad de un esquema de subsidios para los sectores más vulnerables. El EPRE prorrogó el beneficio que otorga un descuento del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para los usuarios residenciales urbanos y rurales incluidos en el Segmento Nivel 2 (menores ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). La medida se aplica hasta un tope máximo de 300 kWh por mes.

Con el objetivo de garantizar transparencia, la resolución exige a las distribuidoras que incluyan en las facturas de los usuarios beneficiados una leyenda destacada: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Asimismo, se confirmó que continuará el régimen especial de tarifas para instituciones sin fines de lucro. Entidades de Bien Público, clubes de barrio y de pueblo abonarán el servicio eléctrico al mismo valor que los usuarios residenciales de menores ingresos, en concordancia con lo dispuesto a nivel nacional. (APF)

