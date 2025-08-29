Cambio de bebé en hospital: el desesperado reclamo de la madre de la bebita fallecida

Una madre denunció que le entregaron un cuerpo que no era el de su hija recién nacida en el hospital Masvernat de Concordia. Hay investigación judicial y administrativa. “Estoy desesperada para que me llamen y poder retirar su cuerpito”, remarcó.
Una mujer de San José de Feliciano radicó una denuncia policial tras detectar irregularidades en el cuerpo de su bebita, que le entregaron para velar, al sostener que no correspondía al de su hija recién nacida. El caso se originó en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde el pasado 13 de agosto se produjo el parto y, a los pocos días, el fallecimiento de la beba.
La situación se volvió aún más dolorosa cuando, en la sala velatoria de Feliciano, la familia advirtió inconsistencias: el cuerpo presentaba signos de congelamiento y aún conservaba el cordón umbilical, un detalle que no coincidía con el de la pequeña, a la que ya se le había practicado el corte.
Investigación judicial y actuaciones administrativas
Tras la denuncia, se inició una investigación judicial y autoridades del hospital de Concordia comenzaron con actuaciones administrativas para determinar responsabilidades. El abogado de la familia, Nicolás Baldini, calificó el episodio como “inhumano, escalofriante y macabro”, dijo a Elonce.
El letrado confirmó que el cuerpo de la beba, cuyo intercambio se produjo en el hospital Masvernat, permanece en la morgue a la espera de la autopsia correspondiente. Los resultados, señaló, serán determinantes para la carátula de la causa y para establecer el grado de responsabilidad de los involucrados.
La voz de la madre
Yamila Acevedo, madre de la beba fallecida, aseguró que hasta el momento no pudo reconocer a su hija: “Hasta ahora no tengo nada, quedaron en llamarme para retirar el cuerpito. Iba a demorar porque le iban a realizar una autopsia, pero hasta ahora, no me llamaron para que busque su cuerpito”, expresó en diálogo con Tal Cual Chajarí.