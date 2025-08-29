Concepción del Uruguay: Automóvil «sin control» impactó contra puerta de una escuela

Según pudo saber Génesis24, un automóvil Volkswagen Senda que se encontraba en un taller mecánico, se movió sin conductor e impactó contra el portón principal de la escuela Juana Azurduy. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.

El hecho se produjo hoy a las 17:00 hs en la escuela ubicada en calle Intendente Gonzales 2975. El dueño del vehículo, un hombre de 87 años, manifestó a la policía que su auto se encontraba en un taller mecánico frente a la institución y que los operarios se habrían olvidado de poner el freno de mano.

El automóvil comenzó a ir marcha atrás e impactó contra la puerta de la escuela, en un horario en el que no había alumnos ni docentes en el lugar.

La policía de Comisaría Cuarta y personal de Tránsito Municipal se hicieron presentes en el lugar para realizar las actuaciones de rigor.

El propietario del vehículo presentó la documentación al día y se hizo presente la supervisora de la escuela para constatar los daños.

