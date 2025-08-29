Concepción del Uruguay: Falleció Aurora Edelmira Merlo Vda. de Perujo (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 29 de agosto de 20255 C.A.S.R.B.P. Sus hijos: Claudia, Alfredo, Rodolfo, Roxana, Víctor, Marcos, Gustavo y Sergio; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos son velados en sala velatoria A de Rca.de Chile 232 y serán inhumados el 30 de agosto de 2025 en el cementerio local a la hr 11:00. Casa de duelo 21 de noviembre 510. Servicio Cochería Scolamieri S.R.L. Rocamora 518 Te 425977

