Concepción del Uruguay: Robó plantines de un cantero y quedó filmado

Cuando a la hora de hablar del delito, sus protagonistas y sus preferencias, se hace verdaderamente imposible realizar un análisis de hasta donde el ser ladrón lleva a que se robe lo más insólito.

Sin dudas que los delincuentes buscan generalmente dinero, mercaderías varias, motos, celulares o bicicletas, entre otras tantas cosas de valor para vender en el mercado negro, donde hay compradores inescrupulosas, tan delincuentes como ello.

Lo llamativo es cuando aparecen esos personajes que aparentemente no pueden con su ADN y robas hasta lo más insólito, como se observó en cámaras de seguridad de viviendas en el Barrio Santa Teresita, cuando en plena noche un sujeto que se desplazaba en bicicleta, frenó frente a una casa en calle Santa Teresita al 1100, y tras mirar para todos lados y confirmar que nadir lo veía, arrancó plantines del cantero y se fue como si nada, quedando grabado en las cámaras de seguridad.

Si bien el hecho puede resultar hasta risueño, no deja de generar malestar, ya que ni tus jardines podes tener bien sin que estos personajes lo arruinen.

Crédito: 03442

