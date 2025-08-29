Ruta 39: Camión sufrió el vuelco de su acoplado cerca de Herrera

Según pudo saber Génesis24, un acoplado de camión que transportaba trigo volcó hoy al mediodía en la Ruta Provincial 39, a la altura del ingreso a la localidad de Herrera donde tomo intervención personal policial de esa localidad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El hecho se produjo a las 13:20 hs, cuando un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre de 27 años, circulaba por la ruta en sentido Este-Oeste.

Según el conductor, un vehículo que venía de frente en sobrepaso lo obligó a tirarse a la banquina, lo que provocó el vuelco del acoplado.

El camión, que transportaba trigo, es propiedad de un empresario de la zona. A pesar del accidente, la circulación en la ruta fue normal. Se informó que el camión cuenta con seguro contra todo riesgo.

