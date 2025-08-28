Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que transportaba elementos de dudosa procedencia

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaría Segunda secuestró una mochila con diversas herramientas que un hombre intentó ocultar en un terreno baldío, tras ser abordado por la policía en la madrugada de hoy.

El hecho se produjo alrededor de la 01:50 hs, cuando los agentes que realizaban un control en la calle Alberdi observaron a un hombre que caminaba con una mochila de color rosado. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó evadirlos, ingresando a un terreno baldío.

Los efectivos lograron interceptarlo, momento en el cual el hombre dejó la mochila tirada. Al revisar su interior, se encontraron herramientas como una amoladora, llaves, electrodos y un martillo. El individuo fue identificado como un hombre de 32 años.

La fiscalía auxiliar en turno dispuso el secuestro de los elementos para establecer su propiedad y procedencia.

El hombre fue trasladado a la Sección Antecedentes para su correcta identificación y, al no encontrarse damnificado por la falta de las herramientas, recuperó su libertad, quedando supeditado a la causa.

