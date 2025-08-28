Autovía Artigas: Un auto volcó mientras viajaba rumbo a Paraguay

Tres personas protagonizaron un vuelco en el kilómetro 233 de la Autovía 14, en el departamento Concordia. El vehículo se dirigía desde Buenos Aires hacia Paraguay y, pese al siniestro, la circulación en la ruta continuó habilitada.
Un automóvil con tres ocupantes volcó en el kilómetro 233 de la Autovía 14, en el departamento Concordia este jueves. El rodado, que viajaba desde Buenos Aires con destino a Paraguay, perdió el control por causas que se investigan y terminó en la banquina.
En el lugar intervinieron efectivos del Móvil 355 de la Policía de Entre Ríos y de la patrulla de Control Vial Concordia, quienes constataron los daños materiales en el vehículo y asistieron a los ocupantes.
De acuerdo a lo informado, los tres ocupantes se trasladaban hacia Paraguay desde la provincia de Buenos Aires cuando ocurrió el vuelco.
Los pasajeros fueron asistidos en el lugar y, aunque sufrieron algunos golpes, no se reportaron lesiones de gravedad. Elonce