Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, detienen a sospechoso en un caso de Robo Calificado

Según pudo saber Génesis24, la Jefatura Departamental Uruguay, en el marco de la investigación por un robo calificado, llevó a cabo hoy un allanamiento que resultó en la detención de un hombre de 52 años, presuntamente involucrado en el hecho.

El procedimiento, a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se realizó a las 08:40 hs en una vivienda en calle Henry del Barrio Villa Itapé, en cumplimiento de una orden judicial. El allanamiento es parte de la investigación del robo de dinero y otros elementos.

Durante la requisa, se logró el secuestro de dinero en efectivo y un televisor de 50 pulgadas, estando estos elementos vinculados a la causa.

Tras el hallazgo, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la fiscalía.

