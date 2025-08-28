Autovía Artigas: Policía Federal incautó droga en encomienda y capturó a los dos implicados

Através de controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, la Policía Federal Argentina decomisó más de ocho kilogramos de droga oculta en encomiendas y detuvo a los dos responsables del envío, mediante un operativo con entrega vigilada montado desde Concordia.

El hecho se dio cuando los agentes de la división Antidrogas estaban apostados sobre el kilómetro 240 de la ruta nacional 14. En ese punto de la autovía, indicaron al conductor de un camión, perteneciente a una conocida empresa de transporte de cargas, que detuviera su marcha para la identificación y requisa.

El chofer expresó que trasladaba encomiendas desde Misiones hacia Neuquén, pero al efectuar el reconocimiento de la mercadería, con la ayuda del can detector de narcóticos “Mateo”, este reaccionó ante los paquetes, por lo que con la anuencia del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, Secretaría de Alan Bergdolt, se comprobó que en uno de los envoltorios había más de ocho kilogramos de cogollos de marihuana.

Dado que la caja en cuestión tenía como remitente la ciudad de Puerto Esperanza y como destino Neuquén, el juzgado ordenó el secuestro de los narcóticos encontrados y la sustitución de los mismos para realizar una entrega vigilada y así concretar la detención tanto del responsable del envío, como del sujeto que fuera a reclamar la sustancia.

En un trabajo coordinado con la división Antidrogas Cipolletti, cuyos efectivos implantaron una sigilosa vigilancia en inmediaciones del local comercial de la empresa -ubicado sobre calle La Pampa al 400 de Neuquén-, tras varias jornadas individualizaron a un hombre que quiso retirar la encomienda y quien fue inmediatamente detenido.

Asimismo, se realizaron pesquisas para localizar al individuo que se había encargado de mandar los tóxicos. Por tal motivo, se realizó un trabajo conjunto con los uniformados de la división Antidrogas Eldorado, quienes luego de un minucioso análisis de la información ubicaron al sujeto en un domicilio del barrio 80 Viviendas de la localidad de Wanda, donde fue capturado. EER