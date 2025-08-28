Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día viernes 29 de agosto a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
DIRECCION DE UENI 1ª CATEGORÍA
Directora de 1ª categoría UENI N° 12 «Evita». En reemplazo de FERREIRA SERPA Carina Elizabeth. Abierto por Jubilación Resol. N° 004551/25 CJPER. Turno rotativo. 1º LLAMADO
SECRETARIA 1º CATEGORIA
Secretaria 1ª categoría Escuela N° 3 «J. J. Urquiza». Zona urbana. En reemplazo de SALDARELLI Analía. Licencia Artículo 16U hasta 16/9/26. Turno tarde. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo jornada completa
Maestro de ciclo Escuela Nº 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”. J/C 2ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de GARIN María José Licencia Artículo 16 U hasta 27/09/2025. 1º grado, de 8:30 hs a 16 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo jornada simple
Maestro de ciclo Escuela N° 9 «Matías Zapiola». Favorable- 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de SCHENFELD, Mónica Licencia Artículo 12 B hasta el 23/09/25. 4º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de DALLAZUANA Daniela Licencia Artículo 12 B hasta 25/09/2025. 2º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 6º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de ALFONSO Noelia Licencia Artículo 14º hasta el 25/09/2025. 2º grado. Turno mañana, en el horario de 7 hs. a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1ª Categoría. Zona favorable. En reemplazo de ALFONSO Noelia Licencia Artículo 14º, hasta el 25/09/2025. 2º grado. Turno mañana, en el horario de 7 hs. a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 102 “Paula A. de Sarmiento”. 4ª categoría. En reemplazo de CLOTET, Casandra Licencia Artículo 12 A hasta 17/9/25. 3º y 4º grado. Turno mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 3º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. NINA 3ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de MORILLO Olga Itatí Licencia Artículo 16 U hasta 12/09/2025. 5º grado. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. NINA 3ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de Alfonso Miriam. Licencia Artículo 12 B hasta 25/09/2025. 4º grado. Turno mañana, 8:00 a 12:00 hs. 1º LLAMADO
Maestra de ciclo Escuela N° 118 «La Capitana M. Remedios del Valle». Zona favorable. Cargo abierto. Resolución Nº 1221/24. 1º grado. Turno mañana 7 a 12 hs. 1º LLAMADO
maestro de ciclo centros educativos jovenes y adultos
Maestro de Centro Educativo N° 41. Funciona en Escuela Nº 4 Benigno Teijeiro Martínez. En reemplazo de MATTIAUDA Yanina. Licencia Artículo 12 B hasta 25/09/25. Turno vespertino, de 18:30 a 22: 30. Funciona en Escuela N° 4 – Boulevard Araos 383. Concepción del Uruguay.
MAESTRO DE GRADO, MODALIDAD DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA.
Maestro de ciclo, Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria. 3 horas cátedras. Para estudiante de 5º Grado Escuela N° 119 «Juana Azurduy» hasta el 3/10/25. Ley Pres. 11176 Prog. 16-2. Turno rotativo. 1º LLAMADO
Modalidad Especial.
Técnico Auxiliar Psicopedagogo. Equipo Orientación Educativa, radio modalidad Jóvenes y Adultos/Secundaria. Cargo vacante por jubilación Pujol Rosana Resolución 003893/25. Turno rotativo. Toma diferida al 01/09/25. 1º LLAMADO
MOI Escuela Nº 47 Isaías Torres. Zona Favorable. En reemplazo Soto Giovanna Dalila. Licencia Artículo 13 A hasta 09/10/25.Turno rotativo. 1º LLAMADO