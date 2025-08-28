Volcó un auto sobre calle de ripio: el conductor adujo que pretendió esquivar perros

El hecho ocurrió este jueves por la mañana frente al kartódromo de Villaguay. El conductor, un hombre de 35 años, perdió el control del vehículo al intentar evitar chocar a unos perros. No hubo personas lesionadas.
Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la ciudad de Villaguay. Ocurrió alrededor de las 9.10 en calle Inmigrantes Italianos, frente al kartódromo.
De acuerdo con lo informado por la Policía, un hombre de 35 años circulaba de oeste a este en un automóvil Fiat Uno color azul cuando se le cruzaron varios perros. Al intentar esquivarlos, realizó una maniobra brusca que provocó que perdiera el control del vehículo.
El auto terminó volcando y quedó apoyado sobre su techo en plena calzada. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones.
En el lugar intervino personal de Comisaría Primera de Villaguay y de la División Tránsito Municipal.
Elonce