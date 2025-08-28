Choque en el puente Victoria – Rosario dejó heridos graves y un toro embistió a una adolescente que auxiliaba

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de la 1.30 de este jueves en la ruta nacional 174, que conecta Victoria con Rosario. El siniestro involucró a un camión cargado con ganado y una camioneta pickup.

De acuerdo con los primeros datos, los conductores de ambos vehículos sufrieron graves lesiones como consecuencia del impacto. El camionero, identificado como Matías Rafael J., quedó inconsciente y debió ser rescatado del interior de la cabina. Fue derivado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en Santa Fe.

En tanto, el conductor de la pickup, Mario V., también resultó gravemente herido y fue trasladado al mismo nosocomio.

Además, una adolescente de 17 años, identificada como Valentina B., descendió de un vehículo para asistir a las víctimas, pero fue embestida en el rostro por un toro que había caído del camión. La joven fue trasladada inicialmente al Hospital Centenario y luego derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se confirmó una fractura de seno frontal.

Choque entre camión con ganado y pickup en ruta 174

Fuentes policiales indicaron que tanto el camionero como el conductor de la camioneta permanecen internados en estado grave.

Embotellamiento sobre el puente Victoria-Rosario

La imposibilidad de transitar generó un embotellamiento de vehículos sobre la traza cuyo destino era la ciudad de Victoria. Erica, una mujer que viajaba hacia Uruguay con su familia estaba detenida desde las 2 de la madrugada a unos metros de la garita de peaje.

Según contó, no se les permitía dar la vuelta para, al menos, regresar a Rosario. En cambio, tenían que estar inmóviles dentro de sus coches. “Que se apiaden de nosotros”, lanzó pasadas las 8 de la mañana, 6 horas después de que se detuvieran.

La mujer denunció que ninguna autoridad se había presentado para explicarles la situación. “Es una vergüenza, hace desde las dos de la mañana que estamos acá y no nos dicen nada. Gendarmería pasó y también una grúa, pero nosotros no podemos movernos”, lamentó.

“Si el peaje hubiese estado funcionando hubiera habido personal que intervenga. Nadie viene hasta acá y estamos parados”, remarcó.

Alrededor de las 10 de la mañana, se habilitó el paso sobre el puente, en el marco de un operativo de tránsito asistido.

Cabe señalar que personal de Gendarmería nacional estaba apostado en los ingresos a Rosario y a Victoria para realizar los desvíos de tránsito correspondientes. En tanto, actualmente, la traza está en proceso de licitación para su concesión por lo que los servicios de ordenamiento están paralizados, situación que se empeora por la desregularización operada en Vialidad Nacional que estuvo a punto de ser disuelta por el gobierno nacional.

