Investigan hechos de caza ilegal en zona de ruta 20

Se encontró un arma de fuego en una vivienda allanada por la Policía.

Araíz de una denuncia por presunta actividad de caza ilegal, personal de la Comisaría Urdinarrain llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario.

La investigación comenzó el 30 de julio, luego que los vecinos advirtieran que se escuchaban disparos.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 1, y se realizó en un domicilio ubicado en la zona rural (detrás de una granja de pollos), sobre Ruta Provincial 20.

El resultado fue positivo, procediéndose al secuestro de un arma de puño calibre .32 largo, sin cartuchera. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. R2820