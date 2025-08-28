Tiempo en Entre Ríos: continúa el buen clima, aunque en pocos días llegarán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este jueves continuarán las temperaturas primaverales en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera un jueves con buen clima.

Las inestabilidades llegarían el fin de semana a la provincia, en coincidencia con la “Tormenta de Santa Rosa”.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 13 grados de mínima y 21 grados de máxima. Para este jueves en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo despejado por la mañana y con algunas nubes en horas de la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 14 grados de mínima y 24 grados de máxima. En estas localidades también se espera cielo despejado durante las primeras horas del jueves y cielo algo nublado por la tarde.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 11 grados de mínima y 22 grados de máxima. Allí se aguarda un día ligeramente nublado durante toda la jornada.

