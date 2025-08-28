Concepción del Uruguay: Detenido por hurto que habría cometido en local comercial

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 34 años fue aprehendido hoy por la mañana, en intersección de las calles Posadas y Daniel Elías, luego de ser señalado como el presunto autor de dos hurtos en un kiosco local.

El hecho se desencadenó cuando la policía de la Comisaría Segunda recibió un aviso desde un kiosco, informando que dos individuos que presuntamente habían cometido un hurto en horas de la madrugada se encontraban en el lugar. Si bien los sujetos se retiraron antes de la llegada de los efectivos, fueron localizados a los pocos minutos.

Al intentar identificarlos, uno de los individuos se alteró y el otro se dio a la fuga. El hombre aprehendido, de 34 años, intentó resistirse al procedimiento.

La fiscalía en turno, luego de ser informada de la situación, dispuso el traslado del hombre para su correcta identificación en relación a los hurtos denunciados. Además, por los disturbios ocasionados, el sujeto quedó detenido por contravención y alojado en la Sección Alcaidía.

