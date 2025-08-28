Trágico accidente laboral: falleció un joven de 31 años

Según informaron a CristalUrdi, la víctima, identificada como Juan Inchausti, padre de un niño de 10 años y una niña de 2, realizaba tareas de reparación en la pala mecánica de un tractor ( Bobcat ), la cual presentaba un desperfecto que impedía su normal funcionamiento.

En circunstancias que aún se investigan, la pesada pala de hierro bajó imprevistamente cayendo sobre su cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea.

En el lugar se encontraban otros trabajadores, quienes nada pudieron hacer para evitar el trágico desenlace.

Intervino personal policial de la Comisaría Urdinarrain, bajo directivas de la Fiscalía de Gualeguaychú y con la colaboración del Gabinete de Criminalística de la misma ciudad.

Cristal Urdi