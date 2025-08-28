Sanción definitiva para el proyecto de reestructuración de deuda provincial

Con 21 votos afirmativos y 11 negativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reestructuración de deuda provincial que ya tenía media sanción del Senado.
En una sesión especial que se realizó este jueves pasadas las 14, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de reestructuración de deuda provincial que autoriza al Gobierno a endeudarse en 500 millones de dólares en el mercado.
La iniciativa contó con 21 votos afirmativos y 11 negativos.
