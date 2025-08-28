Sanción definitiva para el proyecto de reestructuración de deuda provincial

Con 21 votos afirmativos y 11 negativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reestructuración de deuda provincial que ya tenía media sanción del Senado.

En una sesión especial que se realizó este jueves pasadas las 14, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de reestructuración de deuda provincial que autoriza al Gobierno a endeudarse en 500 millones de dólares en el mercado.

La iniciativa contó con 21 votos afirmativos y 11 negativos.

Diputados aprobó el proyecto para reestructurar la deuda provincial
El proyecto de ley, de autoría del Poder Ejecutivo, autoriza al mismo a “concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, incluyendo la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), o su equivalente en Pesos conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos”.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))