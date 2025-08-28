Enfermera de hospital entrerriano fue sumariada por publicar fotos de paciente en las redes

La agente del Hospital San Roque de Rosario del Tala fue denunciada por la difusión de imágenes de una paciente que sufrió un accidente. Reconoció haber tomado y publicado las fotos con «fines educativos».
El Gobierno de la Provincia dispuso la instrucción de un sumario administrativo a la enfermera Andrea Natalia Mansilla, que presta servicio en el Hospital «San Roque» de Rosario del Tala. La medida se tomó tras la denuncia de los familiares de una paciente que sufrió un accidente automovilístico y cuyas fotos, tomadas mientras recibía atención médica, fueron publicadas en redes sociales.
La investigación que se publicó en el Boletín Oficial Nº 28.165 se inició a raíz de un malestar manifestado por los familiares de la paciente, quienes enviaron una Carta Documento exigiendo un resarcimiento económico. Según el decreto, la directora del hospital se reunió con el personal de enfermería involucrado, y en ese encuentro, «la enfermera Mansilla Natalia concurre una hora más tarde por lo que tiene una conversación con los superiores mencionados y es allí donde reconoce ante ellos haber tomado imágenes de las heridas del rostro de la paciente y haberlas publicado en redes con fines educativos y de concientización».
Sin embargo, en una instancia posterior, la trabajadora presentó sus descargos y negó haber tomado las fotografías y haber hecho la declaración mencionada. A pesar de esta negación, y ante el presunto accionar de la agente que «establecería una falta grave en el desempeño de sus funciones, al haberse violado el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen de la paciente», se decidió avanzar con el sumario.
El decreto establece que la conducta de la agente «estaría presuntamente incursa» en la causal de cesantía prevista en la Ley que regula el Empleo Público en la Provincia. El texto legal se refiere al «incumplimiento de los deberes determinados en el Artículo 61° de esta ley o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el Artículo 62° del presente régimen, cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiera».
El proceso administrativo busca determinar si Mansilla, categoría 03 del Escalafón Sanidad, incurrió en un incumplimiento de sus deberes previstos en los incisos b), d) y f) del mencionado Artículo 61º, aplicable a la carrera de enfermería. El caso ahora pasará a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado para que se lleven adelante las actuaciones correspondientes. (APF)