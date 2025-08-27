Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran dos motos y una bicicleta denunciadas como robadas

Según pudo saber Génesis24, un allanamiento judicial realizado en la mañana de hoy, como resultado de una intensa y eficaz investigación policial, arrojó un resultado positivo al lograr el secuestro de dos motocicletas y una bicicleta que habían sido denunciadas como robadas en diferentes hechos.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda en el Barrio 100 Viviendas, en el marco de una causa por robo. En el lugar, la policía notificó a un hombre de 58 años.

Gracias al trabajo de la Div. Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró secuestrar una motocicleta Honda XR y otra Corven Mirage, ambas con pedido de secuestro por robo, además de una bicicleta Scott talle M, tambien denunciada como robada.

El hombre notificado en el allanamiento fue trasladado a la Sección Antecedentes para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa, a disposición de la fiscalía interviniente.

