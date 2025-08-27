Camionero volcó su carga y resultó con lesiones por esquivar a un ciclista

Un camión marca Volvo, perteneciente a la empresa de transporte Ram Ram, volcó en el acceso norte a Villaguay y derramó parte de su carga de harina de soja que transportaba en un semirremolque.

Según el parte policial, el rodado quedó recostado sobre su lateral izquierdo, generando la obstrucción parcial de la arteria en la zona de la ruta nacional 18, en la noche del martes.

A pocos metros del vehículo se encontraba el conductor, un hombre de 59 años de edad y con domicilio en Concepción del Uruguay, quien presentaba cortes superficiales en brazos y cabeza. Según sus propias manifestaciones, habría perdido el control del camión al intentar esquivar a un ciclista.

De inmediato, se comisionó una ambulancia del hospital Santa Rosa, que trasladó al chofer para su atención médica.

Asimismo, se solicitó la presencia de Tránsito Municipal, Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios a modo preventivo y para colaborar con las tareas en la zona. EER