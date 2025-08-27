Concepción del Uruguay: Menor detenido por circular en horario que tenía prohibido por medida judicial

Según pudo saber Génesis24, un joven de 17 años fue aprehendido en la madrugada de hoy por personal del Comando Radioeléctrico, tras ser sorprendido en la vía pública incumpliendo una medida coercitiva dispuesta por la justicia.

El hecho se produjo a las 03:20 hs en la intersección de las calles República de Chile y Sarmiento.

Durante una recorrida de rutina, los efectivos divisaron al joven, sobre quien pesa una orden judicial de no circular en la calle en el horario de 21:00 a 08:00 hs.

La situación fue informada a la fiscalía en turno, que dispuso el traslado del menor a la Comisaría de Minoridad para su correcta identificación y posterior examen médico.

Las autoridades judiciales también ordenaron notificar a los responsables del joven, quienes debían controlar la situación y, posteriormente, su traslado a una residencia del COPNAF en la ciudad de Concordia.

