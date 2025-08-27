Caseros: 7ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

Este jueves 28 de agosto a las 21:00 horas en la Sala de Reuniones “Alfredo R. Soria” se desarrollará la 7ª Sesión Ordinaria del Décimo Cuarto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) con el siguiente Orden del Día:

1 – Izamiento de la Bandera Nacional.

2 – Lectura y aprobación del Acta N° 150, correspondiente a la sexta sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2025.

3 – Entrega de balances correspondientes a los meses de abril y mayo de 2025.

4 – Lectura de notas recibidas.

5 – Expediente N° 003626. Solicitud de prefactibilidad de Proyecto de loteo sobre inmueble en Ejido local, presentado por el Sr. Jonathan Villafañe.

6 – Expediente N° 003896. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de internación geriátrica, presentado por el Área de Acción Social.

7 – Expediente N° 003897. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social.

8 – Expediente N° 003899. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social.

9 – Arrío de la Bandera Nacional.

La Sesión será transmitida por las redes sociales de la Municipalidad de Caseros.

