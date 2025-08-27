Grave denuncia en Entre Ríos: un mujer advirtió que el bebé que se disponía a velar no sería el suyo

“La Policía se encarga de recepcionar la denuncia como corresponde, luego ya queda en manos de la Fiscalía”, confió una fuente a CHAJARI AL DIA, señalando que el hecho deberá esclarecerse en la Justicia.

Según lo expuesto por la mujer que vive en la zona rural, ella tuvo su parto el 13 de agosto en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Por circunstancias que no trascendieron, el recién nacido falleció a los días.

Este miércoles, la familia iba a despedir a la criatura en una sala velatoria de esa localidad, cuando advirtió que el cuerpo entregado, que tenia signos de congelamiento, no correspondía al de su bebe.

El dato que habría llamado la atención de la mamá sería el cordón umbilical que aún tenía el cuerpo, tal consignó Despierta Feliciano, cuando a su bebe se lo habían cortado.

Inmediatamente se apersonaron en el lugar las autoridades judiciales, ordenando las medidas pertinentes, tanto para con el efector de Salud donde se dio el parto como con el cuerpo de la criatura.

La insólita y dolorosa situación generó conmoción en la comunidad, a la espera de obtener respuestas ante un hecho de estas características.

Chajarí Digital