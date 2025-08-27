Cuatro apostadores ganaron $125.000.000 en el Quini 6

Hubo cuatro ganadores en el sorteo Tradicional de este miércoles y cada uno se lleva $125.000.000. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego millones de pesos.
Cuatro apostadores ganaron uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5 mil millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 11-08-45-17-10-38. Hubo cuatro ganadores, oriundos de Puerto Iguazú (Misiones), Godoy Cruz (Mendoza), San Miguel y Coronel Pringles (Buenos Aires). Cada uno se lleva $125.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 11-00-35-15-01-19. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.159.700.543.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-24-44-32-23-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $ 1.402.468.193.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 05-07-02-16-33-06. Hubo 38 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $5.387.629,74. Elonce