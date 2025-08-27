Colón: Roban costosos elementos de una vivienda y son rápidamente recuperados

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, en horas de la mañana, tras tomarse conocimiento por parte de un ciudadano mayor de edad, que personas desconocidas sin ejercer violencia habrían ingresado por la parte trasera, previo a saltar un tapial, al domicilio de su madre, ubicado en inmediaciones de Calle Moreno al 815, de Colón. Allí sustrajeron un lavarropas marca Patriot y un secarropas marca Columbia.

Tras ello, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, inmediatamente se abocó a realizar un minucioso trabajado investigativo, donde gracia a su gran labor y rápida ejecución, lograron momentos más tardes localizar los elementos interesados en cercanías de Calles Rio Iguazú y Boulevard Güemes, en poder de una ciudadana mayor de edad, quien tras ser entrevistada por los efectivos intervinientes, la misma les manifestó desconocer que no eran de su propiedad y desconocía sobre su procedencia, ampliando que posiblemente los había llevado su hermano, quien está constantemente relacionado a la actividad ilícita.

Anoticiada que fuera la Fiscalía en turno, se ordenó el formal y preventivo secuestro de los efectos, para luego ser entregados a su propietaria, como también la individuación del sindicado para quedar supeditado a la causa.

Personal Policial recuperó elemento sustraído en un local de Villa Elisa

Por otro lado, anoche personal policial de Comisaría Villa Elisa dependiente de Jefatura Departamental Colón, inició una investigación a raíz de una denuncia recibida a un ciudadano mayor de edad de esa localidad, quien diera cuenta sobre la faltante de una escalera de aluminio doble, plegadiza, la cual se encontraba exhibida en la vereda frente a su local comercial, ubicado en inmediaciones de Boulevard Schroeder al 1600, junto a otras herramientas, sin medidas de seguridad.

Es por ello que se abocaron inmediatamente a realizar un minucioso trabajo investigativo, el cual se materializó a través de diferentes averiguaciones, como así también el relevamiento de cámara de seguridad, obteniéndose información de suma importancia para la pesquisa, lo cual permitió localizar el elemento en cuestión en cercanías al comercio en poder de un masculino mayor de edad, quien tras ser entrevistado adujo que la misma habría sido devuelta por otra persona a la cual hacía tiempo atrás él le habría prestado una similar.

Esta situación fue inmediatamente puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, quien ordenó el formal secuestro del elemento, para posteriormente ser devuelto al damnificado, y la prosecución de los actuados de rigor.

