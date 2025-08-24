Tragedia en ruta entrerriana: murió un agente del Servicio Penitenciario tras un choque frontal

Un agente penitenciario de 45 años perdió la vida este domingo por la noche tras protagonizar un violento accidente vial en el kilómetro 185 de la Ruta Nacional 127, a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Federal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30, cuando personal de la comisaría de Conscripto Bernardi fue alertado sobre un choque entre una motocicleta y un automóvil, informó el sitio Federal Al Día.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una moto Corven Hunter 150, conducida por el agente penitenciario, domiciliado en Bernardi, que circulaba en sentido Sur-Norte.

El impacto se produjo contra un vehículo Volkswagen Voyage, manejado por otro hombre de 45 años, residente en Federal, que transitaba en dirección contraria. Las circunstancias del choque aún están bajo investigación.

El motociclista fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Justo José de Urquiza de Federal, donde lamentablemente falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

La tragedia del domingo se suma a un panorama alarmante en Entre Ríos. Según datos de AHORA, en lo que va del año ya se registraron 84 muertes por siniestros viales, de las cuales 27 corresponden a motociclistas. La mayoría de las víctimas fatales —63 en total— son hombres.

Con este último caso, el Departamento Federal suma su primera víctima de tránsito en 2025, completando así un mapa provincial donde los 17 departamentos ya cuentan con al menos un fallecido por accidentes viales. El más afectado es Paraná, que encabeza las estadísticas con 19 muertes.

La víctima era parte del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, y su muerte ha generado consternación entre sus colegas y la comunidad de Conscripto Bernardi.

Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Ahora