Los alumnos del taller de Música y Canto, de San Justo, Notari Agustín y Perino Jeremías, participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos «Ulises Daniel Ferrero» , llevado a cabo este sábado en la ciudad de Villa Elisa.

En la disciplina Conjunto Musical han obtenido el primer puesto, pasando así a la instancia provincial.

La misma se desarrollará el 7 de septiembre en General Ramírez.

¡Felicitaciones chicos por su participación y los logros obtenidos!

