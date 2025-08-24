Concepción del Uruguay: Motociclista menor de edad demorado al circular en rodado con irregularidades

Según pudo saber Génesis24, el pasado viernes por la noche, en el marco de un control motovehicular realizado en la Plaza Constitución, la Policía demoró a un adolescente de 17 años.

El joven intentó evadir el operativo y, al ser interceptado, se constató que el rodado en el que se desplazaba presentaba irregularidades.

Por tal motivo, fue trasladado a la Comisaría de Minoridad y posteriormente entregado a sus progenitores.

La Fiscalía dispuso el secuestro preventivo del vehículo y la verificación correspondiente por la Policía Científica que sea coincidente con la documentación.

