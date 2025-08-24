Un policía le disparó a su pareja y luego se pegó un tiro en la cabeza. Ambos están muy graves

Según se pudo saber, el policía Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, en medio de un fuerte discusión con quien fuera su pareja, Carolina Ivana Huck, de 30 años, le disparó a ella y poco después se pegó un tiro en la cabeza.

Hacia la medianoche de este domingo, ambos estaban graves en el hospital Centenario.

Se supo también que Corvalán le efectuó a Carolina un disparo que ingresó en la parte baja del torax y alta del abdomen, por lo cual la chica debió ser intervenida de urgencia, con compromiso en los dos pulmones y el abdomen.

También trascendió que el propio Corvalán llamó al Comando Radioeléctrico, y desde la Policía se envió al mismo tiempo a una ambulancia.

En ese contexto, cuando la médica llegó al lugar, Corvalán salió hacia la vereda y se disparó en la cabeza. El policía está muy grave, con pérdida de masa encefálica.

Corvalán se desempeñaba en la Policía Motorizada de Gualeguaychú. Con Carolina tienen una hija en común. Radio Máxima