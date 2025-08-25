Girasol: el mes de julio marcó un triple récord histórico de molienda

Durante este mes se molieron 487.541 toneladas de girasol, superando ampliamente el último récord registrado en julio de 2023, que había sido de 402.141 toneladas, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentariosl.

Dieron cuenta que, además, por tercer mes consecutivo la molienda mensual de girasol volvió a marcar el mayor volumen de los últimos diez años, reflejando la solidez y continuidad de la actividad industrial.

A este logro se suma que el acumulado enero–julio 2025 alcanzó 2.720.417 toneladas, superando también el récord anterior de 2.462.004 toneladas registrado en 2023. Los destinos principales de la molienda fueron 45% aceites, 44% pellets y 1% otros productos.

De esta manera, con el dato de julio se alcanzan tres récords en simultáneo, reafirmando la relevancia del girasol en la producción agroindustrial del país.

A estos datos se suma el crecimiento de las exportaciones del complejo girasolero durante el primer semestre de 2025, con un 27% en volumen y un 43% de aumento en el valor exportado, alcanzando 1,41 millones de toneladas por 905 millones de dólares. Argentina es el 4º exportador mundial de aceite de girasol, siendo un actor protagónico en el mundo.