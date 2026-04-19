Dpto. Colón: Conductor sufrió graves lesiones tras protagonizar un vuelco con su camioneta

En horas de la tarde de ayer sábado, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en Camino a La Suiza, en la localidad de Villa Elisa, departamento Colón.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, perdió el control del rodado, despistó y volcó, finalizando en una zona de vegetación.

Según se confirmó a Génesis24, como consecuencia del hecho, el conductor resultó lesionado, siendo trasladado en ambulancia al nosocomio local y posteriormente derivado al Hospital de Colón, donde se determinó que presentaba fractura en macizo facial (maxilar derecho) y fractura de la pared lateral del seno maxilar derecho con hemoseno.

APREHENDIDOS EN FLAGRANCIA POR TENTATIVA DE ROBO En la noche de la víspera, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un domicilio ubicado en Calle Urquiza al 800, tras ser comisionados por la presencia de dos individuos que habrían ingresado con fines ilícitos. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos sujetos en el interior de un garaje abierto, quienes se encontraban sustrayendo cables del motor y distintas autopartes de un vehículo Renault 19 allí estacionado. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos, tratándose de dos hombres de 25 y 23 años de edad. Informada la Unidad Fiscal en turno, dispuso el traslado de los sujetos a Sede policial donde quedaron alojados a su disposición en el marco de una causa por tentativa de robo en flagrancia.

APREHENDIDO POR HURTO EN FLAGRANCIA En horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino a raíz de un hecho de ilícito ocurrido en la Parroquia ubicada en intersección de Calles Urquiza y Presbítero Cot, donde un masculino había sustraído un Teléfono Celular. Con los datos aportados, se implementó un operativo de búsqueda, logrando localizar a un individuo de similares características en inmediaciones de Calles Gouchon y Alvear, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga, descartando en su huida un teléfono celular que coincidía con el interesado, masculino que a los pocos metros fue interceptado y aprehendido, tratándose de un residente de esta ciudad, de 27 años de edad. Asimismo, se informó que el Aprehendido estaría vinculado a un hecho delictivo ocurrido horas antes en un comercio de la ciudad, situado en Calles Belgrano y Paso de los Andes, donde tras violentar una abertura se habría sustraído dinero en efectivo y bebidas, quedando demostrada su participación tras las tareas investigativas y análisis de registros fílmicos obtenidos en el comercio. Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el individuo quedó alojado en Sede Policial a su disposición, en tanto que el elemento sustraído fue secuestrado y restituido a su propietario, continuándose con las actuaciones de rigor.

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