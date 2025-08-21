La Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos recibieron cachorros para reforzar la prevención de delitos

Los cuatro cachorros, dos para cada institución, fueron seleccionados por sus cualidades genéticas, ya que descienden de un linaje de sangre ideal para tareas de búsqueda y detección.

«La idea es que a partir de ahora puedan ser adiestrados junto a sus guías, para empezar a acompañar la detección de estupefacientes, armas y explosivos. Los canes son un factor importante para combatir el tráfico de drogas, tanto en Unidades Penales como en la vía pública», explicó Rocanglia.

Estuvo presente el jefe de Policía, Claudio González; el director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti e integrantes de ambas instituciones.