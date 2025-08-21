Tiempo en Entre Ríos: jueves agradable pero con marcado descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves el cielo se presentará con algunas nubes en la provincia y que las temperaturas serán similares a las de este miércoles, con mínimas de 9 grados.

El fin de semana llegará un frente frío que provocará un nuevo descenso de las temperaturas. Entre el sábado y el domingo, viento sur provocará una disminución de los valores térmicos.

Así estará el clima este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 9 grados de mínima y 20 grados de máxima. Se anuncia que el cielo se presentará con algunas nubes por la mañana y estará parcialmente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 10 grados de mínima y 20 grados de máxima. En estas localidades también se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 8 grados de mínima y 19 grados de máxima. Allí se anuncia un jueves con algunas nubes.