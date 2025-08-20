Concepción del Uruguay: Malvivientes robaron en varias casas del barrio “28 Viviendas” de San Isidro

Durante la lluviosa noche del lunes pasado, malvivientes ingresaron en distintas viviendas del nuevo barrio municipal, ubicado en San Isidro. Robaron una moto e ingresaron al interior de una casa mientras sus ocupantes dormían. Los vecinos piden más seguridad y mejoramiento de las calles para que los patrulleros puedan recorrer las zonas aledañas.

En las últimas horas, durante el temporal desatado en la ciudad, varios vecinos fueron víctimas de distintos robos. En una de las viviendas, robaron una moto Corven color gris que se guardaba en el patio de la casa, mientras que en otro domicilio, rompieron una reja e ingresaron por la ventana al interior de una vivienda abriendo desde adentro con la llave, la puerta principal de acceso.

Allí, sustrajeron varios elementos de valor y se retiraron del lugar dejando la casa abierta durante toda la noche. Al día siguiente, la familia se percató de lo ocurrido dando aviso inmediato a la Policía.

Por otro lado, rompieron un auto que se encontraba estacionado en el barrio e intentaron romper las cerraduras de otros portones sin éxito alguno.

Los malvivientes y la respuesta policial

Las cámaras del lugar, muestran como los malvivientes – tres en total – se retiran con los elementos sustraídos hacia el sector del Mena, imágenes que fueron aportadas a las fuerzas policiales, sin tener respuestas positivas, ya que los patrulleros “no pueden ingresar al Mena por el mal estado de las calles. Los patrulleros quedan empantanados” respondieron.

Por estas razones, y ante la magnitud de lo sucedido, vecinos del “28 Viviendas”, solicitarán una reunión urgente al Intendente y al Jefe de la Policía para solicitar solución al tema. “Por lo pronto arreglar las calles para que la policía pueda investigar y patrullar sin quedarse empantanados en un día de lluvia.

Aunque el tema de la inseguridad es un aspecto que venimos padeciendo desde hace tiempo en la zona” explicaron las familias tras ser consultados por lo sucedido.

