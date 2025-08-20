Caseros Solicitan colaboración para localización de un joven

Según pudo saber Génesis24, se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de HERNANDEZ JORGE DANIEL, de 34 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar el día de ayer en horas del mediodía.

El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de la víspera en sede de Comisaria de Caseros, donde su padre denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que al momento de ausentarse vestía, buzo azul, jeans azul y zapatillas de lona negras con suela y destalles en blanco, gorra tipo hockey color beige chaleco refractario color anaranjado, movilizándose en una bicicleta tipo montan bike, rodado 26 color negro.

Como características físicas: Altura 1.75 aprox, Peso 90 kg, cabello oscuro corto, tez blanca, tatuaje en el pecho «escudo del club River Plate», y las siglas «EXE» en ante brazo izquierdo.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508 Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

