Designación: Nuevo área en la Gobernación estará a cargo de la maestra que le escribió emotiva carta a Messi

El gobierno de Entre Ríos creó la Coordinación Provincial de Articulación Estratégica Territorial, un nuevo organismo en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación. Al frente de esta flamante área, que buscará fortalecer la presencia del Estado en el territorio, fue designada la profesora María Yohana Fucks, quien ya se desempeñaba en la administración pública.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial Nº 28.159, la creación del nuevo organismo responde a la necesidad de “coordinar acciones en territorio vinculadas a programas de inclusión, juventud, deporte, salud, cultura y educación, en articulación con las áreas competentes del Ejecutivo”.

Entre las funciones específicas del nuevo cargo, se encuentra la tarea de “sistematizar demandas, necesidades y oportunidades junto a actores del territorio, canalizando gestiones y elaborando informes que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas”. Además, se le encomienda “diseñar, implementar y evaluar proyectos interinstitucionales con enfoque territorial, social y comunitario”.

Fucks entró en el ojo público en el año 2016 por una carta que publicó en su blog dirigida a Lionel Messi pidiéndole que no renuncie a la selección.

En 2019, y tras afiliarse a la UCR, la docente fue electa concejal de Viale por Cambiemos. En ese momento ya había marcado distancia de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio al renunció en abril 2021.

Para las elecciones legislativas de 2021 se especulaba que Fucks podría secundar al actual gobernador en su lista para las PASO de Juntos por Entre Ríos.

En el 2023 la funcionaria, mientras continuaba con su trabajo como educadora y edil, fue y continúa siendo panelista de un programa de debate político en la televisión local. La producción de dicho show televisivo obtuvo una nominación a los premios Martín Fierro Federal. En diciembre de ese mismo año dejó la banca del Concejo Deliberante de su ciudad y se mudó a Paraná.

En marzo del 2024 Fucks asumió como coordinadora del área de Práctica Deportiva Educativa de la Secretaría de Deportes y en julio del 2025 fue designada como coordinadora provincial de Articulación, desde la cual busca tender un puente directo entre las necesidades de la comunidad y la planificación de las políticas públicas.

APF