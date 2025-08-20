YPF aumenta los descuentos nocturnos en combustibles con su aplicación

La petrolera nacional amplió los beneficios para quienes carguen de madrugada. El objetivo es incentivar el consumo en horarios de baja demanda y reducir pérdidas operativas.
YPF volvió a aplicar rebajas en los combustibles durante la madrugada, con el propósito de trasladar parte de la demanda a los horarios de menor consumo.
Desde las 0 de este miércoles 20 de agosto, quienes paguen con la aplicación de la compañía -que compite con Mercado Pago- obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora, que era del 3%. En tanto, en las estaciones con autodespacho, la bonificación será aún mayor: del 9%.
«En lo que respecta a la carga nocturna, tomamos la decisión de bajar un 3% en todas las estaciones del país, pero ahora te voy a anunciar más», afirmó Horacio Marín, presidente de YPF, en diálogo con Alejandro Fantino en Neura.
El titular de la petrolera explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de reducir pérdidas en turnos nocturnos. «Ese 3% se aplicó porque de noche perdemos plata. Entonces planteamos: vos me ayudás y yo te ayudo. Con esa baja del 3%, en menos de un mes, logramos reducir las pérdidas en un 40%», detalló Marín.
El beneficio alcanzó rápidamente los objetivos iniciales, y la empresa decidió dar un paso más. De esta manera, la estrategia apunta a equilibrar la operatoria en todos los horarios y atraer clientes que aprovechen las promociones digitales.
Un nuevo esquema de descuentos
«Entonces ahora te voy a anunciar que a partir de ahora con la aplicación la rebaja va a ser del 6% en todo el país» para bajar la pérdida a 0, señaló el presidente de YPF. El beneficio se aplicará a las cargas realizadas por personas particulares -no empresas- hasta las 6 de la mañana.
Marín también aclaró que el beneficio tendrá un límite mensual. «Serán 150 litros por aplicación por mes«, especificó.
Con autodespacho, la bonificación es mayor
Para los que vayan al autodespacho, que son 6, habrá un 3% adicional, es decir, 9%, señaló Marín. Las estaciones de autodespacho son 7: Opessa Alcorta, Dorrego, Pringles, R. Ovidio Lagos (Santa Fe), Chacras (Mendoza), CABA Constituyentes y ACA San Juan.