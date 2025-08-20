Concepción del Uruguay: Motociclista lesionado tras un choque

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se produjo en la mañana de hoy en la intersección de las calles Estrada y Zaninetti, dejando a un motociclista con lesiones leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:00 hs, cuando un hombre de 43 años que circulaba en una motocicleta Zanella por calle Estrada, en sentido este a oeste, colisionó con un automóvil Peugeot 504 de color rojo, conducido por un hombre de 33 años que transitaba por calle Zaninetti en sentido norte a sur.

El motociclista fue trasladado al hospital local para ser examinado. Posteriormente, un médico de la policía confirmó que las lesiones sufridas eran de carácter leve. Personal de la Comisaría Segunda intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

