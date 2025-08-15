Concepción del Uruguay: Joven trabajador sufrió lesiones graves tras caída en moto

Según pudo saber Génesis24, en la mañana de hoy, alrededor de las 09:15 hs, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Montoneras y Ereño que dejó a un motociclista con lesiones graves.

Un hombre de 34 años, empleado de una empresa de servicios, circulaba en su motocicleta Gilera Smash por el Bulevar Montoneras en sentido sur a norte. Al cruzar el lomo de burro ubicado en la esquina de calle Ereño, perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

El servicio de emergencias Alerta acudió al lugar y trasladó al hombre al hospital local.

Luego allí un médico policial constató que las lesiones eran de carácter grave, diagnosticando una fractura de tobillo y peroné.

En el lugar de los hechos, personal de la policía judicial realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

