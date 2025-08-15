Una joven entrerriana de 25 años murió intoxicada y su familia reclama respuestas

Giuliana Caraballo fue llevada sin vida al Hospital San Martín por un hombre que sería su pareja. Su hermano denunció irregularidades y, a través de Elonce, pidió esclarecer las circunstancias de la muerte.
Giuliana Caraballo tenía 25 años y, según relató su familia, atravesaba problemas de adicciones y preocupaciones por una deuda. En la madrugada del sábado pasado, un hombre de 41 años -con quien habría mantenido una relación reciente- la trasladó en brazos hasta el Hospital San Martín de Paraná.
Al recibirla, el médico de guardia constató que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo a lo que denunció su hermano, Ezequiel Caraballo, la joven podría haber estado descompensada varias horas antes de ser llevada al nosocomio.
“Mi hermana murió intoxicada; eso dijo el reporte. Lo que no entendemos es por qué la llevaron recién en ese momento y por qué la persona que la trasladó se fue sin dar explicaciones”, señaló Ezequiel en diálogo con Códigos, el programa que se emite por Elonce.
El hermano de Giuliana también contó que, días antes, ella le había comentado que estaba preocupada por una deuda y que se estaba vinculando con personas “que andaban en los malos pasos”.
La familia cuestiona que, a pesar de que el hombre dejó sus datos en el hospital, hasta el momento no han recibido información sobre su paradero ni detalles claros de lo ocurrido. “Es rarísimo que una persona lleve a alguien fallecida y no aparezca más. Queremos saber qué pasó”, remarcó el joven.
Investigan intoxicación y el papel de la pareja
La Policía investiga las circunstancias de la muerte para determinar si se trató de una sobredosis, la ingesta de sustancias adulteradas u otro tipo de intoxicación.
Al respecto, el jefe de comisaría segunda, Guillermo González, brindó detalles sobre la investigación en torno a la muerte de la joven. Según relató, alrededor de las 22 del viernes 8, personal del destacamento policial del Hospital San Martín informó que había ingresado una mujer sin signos vitales, trasladada de forma particular por su pareja. Y el médico policial en turno intervino de inmediato.
«La joven habría mantenido una relación de aproximadamente un mes con el hombre que la llevó al hospital y, según testimonios, había permanecido en su domicilio durante los últimos dos días», expuso el comisario a Códigos, el programa que se emite por Elonce.
En diálogo con el hermano y los padres de la víctima, la Policía tomó conocimiento de que Giuliana atravesaba un consumo problemático de sustancias. El primer resultado de la autopsia indica una intoxicación, aunque los investigadores consideran que se trata de un diagnóstico preliminar y amplio.
Entre las dudas que plantea la familia, figura si la joven pudo haber requerido atención médica horas antes de su traslado y si su estado físico o mental le impedía llegar por sus propios medios al hospital.
El hecho está bajo investigación de la Fiscalía, que dispuso relevamientos en el domicilio donde Giuliana estuvo antes de su fallecimiento. (Elonce)