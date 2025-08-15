Becas: Inscripciones abiertas para la segunda convocatoria 2025 del Progresar

Hasta el 1° de septiembre se encuentra abierta la Segunda Convocatoria 2025 de la línea Progresar Obligatorio, y del 18 de agosto y hasta el 5 de septiembre se encontrará abierta la Convocatoria para el Progresar Superior y Progresar Enfermería.

El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Para postularte, vas a necesitar:

– Contar con usuario propio en Mi Argentina. Encontrá más información y los pasos a seguir para crearlo en argentina.gob.ar/miargentina

– Declarar un CBU o CVU a tu nombre.

– Tener tus datos actualizados en Anses.

Líneas de acción

– Progresar Obligatorio: dirigido a estudiantes que deben completar su educación secundaria, asegurando la terminalidad educativa.

– Progresar Superior: orientado a quienes cursan carreras de nivel superior, terciario y Progresar Enfermería, fomentando la continuidad en los estudios.

Progresar propicia que los jóvenes sean los responsables de la inscripción a la beca y del sostenimiento de sus trayectorias, conozcan las ofertas educativas y demandas laborales de sus regiones de pertenencia, y fortalezcan su autonomía financiera.

